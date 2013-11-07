النائب العام يُحيل 40 متهمًا في أحداث «النصب التذكاري» إلى «الجنايات»

أمر المستشار هشام بركات، النائب العام، الخميس، بإحالة 40 متهمًا إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، في وقائع ارتكابهم لأحداث التجمهر وإشعال النيران والتعدي على قوات الأمن التي وقعت بالقرب من النصب التذكاري بمدينة نصر في أكتوبر الماضي.

وأسندت النيابة إلى المتهمين ارتكابهم جرائم «التجمهر واستعراض القوة والإتلاف العمدي للمباني والأملاك والمنشآت العامة المُعدة للنفع العام»، حيث أحيلوا جميعًا وهم محبوسون بصفة احتياطية على ذمة التحقيقات والقضية.

كانت النيابة العامة تلقت إخطارًا في 20 أكتوبر الماضي من الشرطة بتجمهر «مجموعة من طلبة جامعة الأزهر وبعض العناصر الإجرامية بطريق النصر، وقيامهم (المتهمين) بإضرام النيران بنهر الطريق، وإتلاف سيارات المواطنين، وتعدوا على قوات التأمين ورشقوهم بالحجارة، وأحدثوا إصابات ببعض أفراد القوات التي تمكنت من ضبط 40 متهمًا من مرتكبي الأحداث من بينهم طفل».

واستمعت النيابة العامة إلى شهود الحادث وقامت باستجواب المتهمين، وتبين من معاينة مكان الأحداث وجود تلفيات وآثار الحريق بالطريق العام وبمدخل ونوافذ مبنى جامعة الأزهر وغرفة الأمن الملحقة به وكذا ببعض السيارات التابعة للجامعة.

وكشفت التحقيقات أن مرتكبي الأحداث تجمهروا بالطريق العام في أعداد تربو على 1500 شخص لأكثر من ساعة ونصف الساعة، فطالبتهم قوات الأمن بالعودة إلى حرم الجامعة، واتخذت الإجراءات القانونية لتفرقتهم منعًا لتعطيل مصالح المواطنين، فانصرفوا إلى داخل الجامعة، ثم قذفوا قوات الأمن بالحجارة وأحدثوا إصابات بعض الضباط والجنود، وأضرموا النيران بصناديق القمامة الخاصة بالجامعة، وحطموا أدوات التصوير الخاصة بمراسل إحدى القنوات الفضائية.