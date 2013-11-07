إخلاء سبيل عميد «طب الأزهر» بكفالة 20 ألف جنيه في اتهامه بـ«التحريض على العنف»

أخلت نيابة قسم ثان مدينة نصر، برئاسة حسين شديد، الخميس، سبيل الدكتور عصام عبد المحسن، عميد كلية طب الأزهر، بكفالة 20 ألف جنيه، لاتهامه بتحريض طلاب الجامعة من أنصار جماعة «الإخوان» على اقتحام المبنى الإداري للجامعة وتخريبه وارتكاب أعمال الشغب داخل الجامعة.وواجهت النيابة، برئاسة أحمد مجدي، عميد الكلية بتحريات الأمن الوطني حول قيامه بالاشتراك في تحريض الطلاب على ارتكاب أعمال الشغب والتجمهر والاعتداء على المنشآت، حيث أنكر «عبد المحسن» جميع الاتهامات المنسوبة إليه من التحريض على أعمال الشغب والمظاهرات، مؤكدًا أنه «لم يكن متواجدًا وقت وقوع الأحداث». وتسلمت النيابة تحريات جهاز الأمن الوطني، التي أشارت إلى «تورط عميد الجامعة في تحريض الطلاب على أحداث الشغب وأنه عضو بجماعة الإخوان المسلمين وسمح للطلاب بالتظاهر داخل الكلية دون اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنعهم، والتحريض على ارتكاب أعمال عنف لإجبار الجامعة على تعليق الدراسة».

شبكةعيونالإخبارية

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