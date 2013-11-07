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بالفيديو.. المتحدث العسكري: جميع قوات الجيش تتولى تأمين قناة السويس

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بالفيديو.. المتحدث العسكري: جميع قوات الجيش تتولى تأمين قناة السويس بالفيديو.. المتحدث العسكري: جميع قوات الجيش تتولى تأمين قناة السويس

نشر المتحدث العسكري، عقيد أركان حرب أحمد محمد علي، الخميس، بثته قناة «سكاي نيوز عربية» حول تأمين الجيش لمجرى قناة السويس الملاحي.

وذكر «علي»، في التقرير المصور، الذي نشره في صفحته على «فيس بوك»، أن إجراءات تأمين قناة السويس تكون على مرحلتين، وذلك بالتعاون مع القوات البحرية والقوات الجوية.

كما أوضح أن تأمين المرحلة الثانية من «القناة» تتعاون خلالها جميع الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة لـ«تأمين السفن العابرة وتأمين القناة من أي تسرب إشعاعي أو نووي».

من جانبه، قال أحمد النخلاوي، عضو مجلس إدارة هيئة قناة السويس، إن «القناة منذ أحداث 25 يناير وحتى الآن لم تتأثر مطلقًا بما يجري داخل ، ولم تتأثر بأي أحداث داخلية، 50 ألف سفينة عبرت قناة السويس خلال عامين».

كانت هيئة قناة السويس نفت، الأربعاء، ما بثته قنوات فضائية بشأن الاستعانة بشركة إسرائيلية لتأمين المجرى الملاحي للقناة.

وقالت هيئة قناة السويس، في بيان رسمي، إن القوات المسلحة تتولى التأمين داخل القناة، و7 جهات عسكرية وأمنية تتولى تأمين المجرى الملاحي.

 

 

 

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