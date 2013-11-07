النوم 8 ساعات يوميا يساعد الدماغ فى التخلص من سمومها

أوضحت بعض الدراسات العلمية، أن التخلص من السموم داخل دماغ الإنسان لا يكون بواسطة الجهاز اللمفاوى، فالدماغ تقوم بعملية تنظيف ذاتى بواسطة الخلايا الدقيقة التى تقوم بالدور الأساسى فى عملية التنظيف، إذ تقوم بضخ السموم ومياه الدماغ التى تنشأ بسبب الضغوط.

ذكر موقع " Deutsch Welle " أن الجهاز اللمفاوى فى جسم الإنسان يعد هو المسئول الأول عن تخلص الجسم من مسببات الأمراض، والأجسام الغريبة أو إزالة الخلايا السرطانية مثلاً.

وعلى الرغم من كثرة التفاعلات الكيمائية التى تحدث داخل الدماغ، إلا أن خدمة التنظيف الذاتى التى يقوم بها الجهاز اللمفاوى لا تصل إلى الدماغ، ففى كل دقيقة يتم التخلص من أعداد كبيرة من البروتينات التى يمكن أن تتلف الخلايا العصبية.

وأُشير إلى أن عملية التنظيف تتم خلال فترة النوم لأنها تحتاج إلى حوالى 8 ساعات يومياً، وذلك لأنه خلال فترة النوم تزداد المسافة الفاصلة بين الخلايا العصبية، ما يساعد على تدفق السائل النخاعى بسلاسة وبالتالى التخلص من السموم.

وينصح بالنوم فترة كافية طول اليوم، للتخلص من السموم والمواد الضارة التى تتجمع بالدماغ التى قد تضر بالجسم فى حالة عدم التخلص منها، وتتسبب فى الإصابة بأمراض مستقبلية كالزهايمر والشلل الرعاش.