إنجاز ملموس فى التوصل لعلاج التهاب الكبد الوبائى

نشرت دورية لانسيت الطبية علاجا جديدا للقضاء على مرض الالتهاب الكبدى الوبائى (فيروس سى)، باستخدام نوعين من الأقراص المضادة للفيروسات، مما زاد أمل إمكانية القضاء على المرض.

وذكرت الدورية أن العلاج التجريبى نجح فى القضاء على الفيروس عند جميع المرضى المشاركين فى التجربة بمن فيهم المرضى الذين لم يستجيبوا من قبل للأدوية المتداولة حاليا بالأسواق.

وذكرت الدورية أنه تم تقسيم مائة مريض بالتهاب الكبد الوبائى (فيروس سى) إلى مجموعات، وتم إعطاؤهم الدواء الجديد لمدة 12 أسبوعا وكان نصف المشاركين يعانون من التليف الكبدى، وبعد انقضاء المدة المقررة للدواء الجديد، توقف فيروس سى عن التكاثر داخل أجسام 97% من المشاركين.