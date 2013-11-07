الأنفلونزا مع ضعف المناعة يسببان الالتهاب الرئوى

يصاب الإنسان بالأنفلونزا، بالإضافة إلى الإصابة بالتهاب فى الجيوب الأنفية و الحنجرة، نتيجة التغيرات الجوية، وذلك دون معرفة السبب العلمى وراء ذلك.

أكد "محمود محمد عمرو" أستاذ أمراض الصدر، أن عند الإصابة بالأنفلونزا يصاب الإنسان بالتهاب الجيوب الأنفية والحنجرة، وذلك لأن الفيروس عندما يدخل إلى الجسم، يمر من الفم والأنف ثم إلى الحنجرة ثم إلى القصبة الهوائية، وبعد ذلك إلى الرئتين.

لافتا إلى وجود قوات دفاعية طبيعية فى الأنف والحنجرة، تمنع 90%من هذه الفيروسات ونتيجة لذلك يصاب الشخص بنزلات برد، والتهابات فى الجيوب الأنفية والحنجرة، و يتغير الصوت عند الإصابة بالأنفلونزا وذلك بسبب التهابات الأحبال الصوتية الموجودة فى الحنجرة .

يضيف الطبيب، أنه فى حالة ضعف المناعة المحلية، والمناعة العامة للجسم عند الإصابة بالأنفلونزا، لن تستطع قوات الدفاع الطبيعية الموجودة بالأنف، والحنجرة أن تهاجم الفيروس فيصل إلى الرئة، ونتيجة لذلك يحدث الإصابة بالالتهاب الرئوى، وقد يؤدى إلى الوفاة، مشيرا أن أعراضه تكون عبارة عن ارتفاع فى درجات الحرارة وسعال ورشح ورعشة .

أشار الطبيب، أن الالتهاب الرئوى يصيب كبار السن والأطفال المصابين بأمراض أخرى مثل مرض السكر، لأنهم يكونوا أكثر إصابة بالالتهاب الرئوى .