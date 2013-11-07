مدير الكرة في برشلونة: تيو أفضل من كريستيانو رونالدو

يرى أندوني زوبيزاريتا مدير الكرة في برشلونة أن أي لاعب في الفريق الكتالوني أفضل من كريستيانو رونالدو ماكينة أهداف ريال مدريد.

تم توجيه السؤال لزوبيزاريتا عن هل ليونيل ميسي ساحر برشلونة أم كريستيانو رونالدو؟

فأجاب زوبيزاريتا لكانال+ يوم الخميس "بالنسبة لي كريستيان تيو أفضل من كريستيانو رونالدو، أي لاعب في برشلونة أفضل".

وأثنى زوبيزاريتا على مجهود ميسي مع برشلونة، وذلك بعدما كسر النجم الأرجنتيني نحسه مع التهديف لأربع مباريات متتالية.

ميسي صام عن التهديف لأربع مباريات، ثم سجل هدفين في شباك ميلان خلال الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.