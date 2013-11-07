أخبار عاجلة

بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين» -
فيديو| خالد الجندي مهاجما الأوقاف والتعليم: «التحرش سبب فشلكم» -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

مدير الكرة في برشلونة: تيو أفضل من كريستيانو رونالدو

Google+ Print
مدير الكرة في برشلونة: تيو أفضل من كريستيانو رونالدو مدير الكرة في برشلونة: تيو أفضل من كريستيانو رونالدو

يرى أندوني زوبيزاريتا مدير الكرة في برشلونة أن أي لاعب في الفريق الكتالوني أفضل من كريستيانو رونالدو ماكينة أهداف ريال مدريد.

تم توجيه السؤال لزوبيزاريتا عن هل ليونيل ميسي ساحر برشلونة أم كريستيانو رونالدو؟

فأجاب زوبيزاريتا لكانال+ يوم الخميس "بالنسبة لي كريستيان تيو أفضل من كريستيانو رونالدو، أي لاعب في برشلونة أفضل".

وأثنى زوبيزاريتا على مجهود ميسي مع برشلونة، وذلك بعدما كسر النجم الأرجنتيني نحسه مع التهديف لأربع مباريات متتالية.

ميسي صام عن التهديف لأربع مباريات، ثم سجل هدفين في شباك ميلان خلال الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع