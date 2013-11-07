مدافع ميلان: كنا على نفس مستوى برشلونة

رغم هزيمة الفريق بثلاثة أهداف مقابل هدف، إلا أن كريستيان زاباتا مدافع ميلان يؤمن بأن الروسونيري لم يكن سيئا أمام برشلونة.

ميلان خسر بعد مباراة لم يتفوق فيها على مضيفه الكتالوني الذي فاز بثلاثة أهداف سجلها ميسي (هدفين) وسيرخيو بوسكتس.

وقال زاباتا فيما أبرزه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عبر موقعه الالكتروني: "كنا على المستوى نفسه الذي قدمه برشلونة، النتيجة لا تعكس حقيقة المباراة".

وتابع "حصلنا على فرص وأهدرناها، لم نستغل ما أتيح لنا ولهذا خسرنا، هذا كل شيء".

برشلونة تأهل رسميا إلى دور الـ16 من البطولة، ويحتل ميلان المركز الثاني.