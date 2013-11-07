أخبار عاجلة

بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين» -
فيديو| خالد الجندي مهاجما الأوقاف والتعليم: «التحرش سبب فشلكم» -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

مدافع ميلان: كنا على نفس مستوى برشلونة

Google+ Print
مدافع ميلان: كنا على نفس مستوى برشلونة مدافع ميلان: كنا على نفس مستوى برشلونة

رغم هزيمة الفريق بثلاثة أهداف مقابل هدف، إلا أن كريستيان زاباتا مدافع ميلان يؤمن بأن الروسونيري لم يكن سيئا أمام برشلونة.

ميلان خسر بعد مباراة لم يتفوق فيها على مضيفه الكتالوني الذي فاز بثلاثة أهداف سجلها ميسي (هدفين) وسيرخيو بوسكتس.

وقال زاباتا فيما أبرزه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عبر موقعه الالكتروني: "كنا على المستوى نفسه الذي قدمه برشلونة، النتيجة لا تعكس حقيقة المباراة".

وتابع "حصلنا على فرص وأهدرناها، لم نستغل ما أتيح لنا ولهذا خسرنا، هذا كل شيء".

برشلونة تأهل رسميا إلى دور الـ16 من البطولة، ويحتل ميلان المركز الثاني.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع