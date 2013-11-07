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إسكو ضحية تغيير طريقة لعب ريال مدريد

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إسكو ضحية تغيير طريقة لعب ريال مدريد إسكو ضحية تغيير طريقة لعب ريال مدريد

مدريد (أ.ش.أ) بعد أن بدأ الموسم بداية رائعة وأشاد به النقاد والجماهير تحول ايسكو من لاعب أساسى فى صفوف نادى ريال مدريد لمجرد لاعب على دكة البدلاء ليكون أبرز ضحايا قيام المدير الفنى الايطالى كارلو انشيلوتى بالتحول للعب بطريقة 4-3-3.

وذكرت صحيفة (ماركا) الإسبانية أنه بعد أن قام انشيلوتى بتجربة عدة طرق فى المباريات الثمانى الاولى وكان ايسكو عنصرا أساسيا فى الفريق ، إلا أنه منذ أن قرر التحول إلى الطريقة الجديدة بداية من لقاء كوبنهاجن فى دورى الابطال أصبح الفتى الذهبى صديقا لمقاعد البدلاء.

وكان لاعب مالاجا السابق ونجم منتخب 21 عاما الفائز ببطولة أوروبا قد ظهر بمستوى رائع فى بداية الموسم وكان اداؤه مبررا للاستغناء عن الألمانى مسعود أوزيل ويتردد فى البرنابيو أنه بوجود ايسكو وجاريث بيل فإنه لايوجد مكان لاوزيل .

وسجل إسكو أهدافا فى المباريات الخمس الاول من الموسم وكان فى طريقه للمنافسة على جائزة الهداف ولكن بدأ يفقد قوة الدفع وبعد ذلك مرت سبع مباريات كاملة دون أن يجد طريق المرمى،وكانت آخر مباراة يخوضها كاملة فى 14 سبتمبر الماضي أمام فياريال.

أما إحصائيات إسكو فى دورى الابطال فتبدو اكثر سوءا حيث سجل هدفا فى مرمى جالاتا سراى بإسطنبول فى اولى مشاركاته مع ريال مدريد فى البطولة ولكنه لم يلعب سوى 105 دقائق من 360 دقيقة خاضها الفريق فى البطولة الاوروبية.

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