ميسي: الوصول إلى مستوي المثالي يحتاج إلى بعض الوقت

برشلونة، (إفي): أكد الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم هجوم برشلونة الإسباني اليوم أنه يشعر بالهدوء في الفترة الحالية، وأن إصابته تتحسن بمرور الوقت.

وأوضح ميسي في تصريحات صحفية "المشاركة في مباراة تلو الأخرى ستأتي بثمارها على الصعيد البدني، وللوصول إلى ذلك يجب الانتظار بعض الوقت، خاصة وأنني عائد من إصابتين متتاليتين في وقت قصير".

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ذكر أن ميسي حصل على لقب أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام ميلان الإيطالي أمس ضمن الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا، بعدما سجل هدفين وقدم مباراة جيدة، ليستعيد ذاكرة التهديف.

وأشار اللاعب إلى أن الفريق الكتالوني صادفه سوء حظ في الشوط الأول الذي انتهى لصالحه 2-1 وأحرز فيه المدافع جيرارد بيكيه هدف في مرماه، ولكنه شدد على أن الفريق كان المسيطر طوال اللقاء.

ويتبقى لميسي العودة للتهديف في الدوري المحلي، الذي صام فيه عن زيارة الشباك منذ أربع جولات متتالية.