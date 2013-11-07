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عرض فيلم “فرش وغطا” بمصربداية من20نوفمبر ولمدة اسبوع

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عرض فيلم “فرش وغطا” بمصربداية من20نوفمبر ولمدة اسبوع عرض فيلم “فرش وغطا” بمصربداية من20نوفمبر ولمدة اسبوع

كشف المؤلف والمخرج احمد عبد الله ان فيلمه”فرش وغطا”سيتم عرضه فى بداية من يوم الاربعاء الموافق 20نوفوفمبر القادم.موضحا ان العرض سيستمر لمدة اسبوع واحد فقط
> وتدور أحداث الفيلم حول هروب أحد المسجونين خلال الأيام التي تلت 28 يناير2011، وما تلاها من فتح للسجون وانهيار للأمن، حيث يقوم آسر ياسين بدور هذا السجين الذي ينتقل بين عدد من أحياء القاهرة التي تعاني من التهميش.
> ويشارك في التمثيل بالفيلم عمرو عابد، محمد ممدوح، سيف الأسواني، يارا جبران ولطيفة فهمي، وقد تم تصوير مشاهد الفيلم بالكامل في أماكن حقيقية في منشية ناصر والقاهرة القديمة.
> يذكر ان الفيلم فاز مؤخرا بـجائزة أنتيجون الكبرى لأفضل فيلم روائي في مهرجان مونبلييه لأفلام البحر المتوسط في فرنسا

 

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