مرسي يعترف بثورة 30 يونيو

قال أسامة ان مرسي حمله رسالة لأنصاره وهي أن التمسك بمطالب الثورة هو الحل الوحيد للنهوض بمصر وأنه لا حل للأزمة السياسية دون الأخذ في الاعتبار ما حدث في 30 يونيو الماضي.

وأضاف في تصريحات لقناة الجزيرة مباشر مصر أن الرئيس السابق اهتم كثيرا بالإطمئنان على أحوال الشعب المصري خلال حديثه مع أسرته أثناء زيارتهم له اليوم ، مشيرا إلى أن السؤال عن أحوال الشعب استغرق أكثر من 90% من وقت اللقاء فيما انشغل خلال باقي الوقت بالإطمئنان على أفراد أسرته.

وأكد نجل الرئيس المعزول أن والده محتجز في مكان عادي وأنه ليس موجودا في مكان سيء أو غير آدمي ، مشيرا إلى أن والده ملما بكل ما يحدث في الشارع المصري من أحداث.

وأشار أسامة محمد مرسي إلى أن والده لم يتحدث معهم عن أي لقاءات مع قيادات عسكرية لحل الأزمة مضيفا : ” كل ما تحدث عنه هو اللقاءات المعلنة مع أشتون والوفد الحقوقي ورفض كشف أي تفاصيل عن تلك اللقاءات باعتباره رجل دولة” على حد قوله.

وكانت أسرة الرئيس المعزول محمد مرسي قد زارته اليوم في محبسه بسجن برج العرب.

شبكةعيونالإخبارية

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