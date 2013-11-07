أخبار عاجلة

بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين» -
فيديو| خالد الجندي مهاجما الأوقاف والتعليم: «التحرش سبب فشلكم» -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية

مرسي يعترف بثورة 30 يونيو

Google+ Print
مرسي يعترف بثورة 30 يونيو مرسي يعترف بثورة 30 يونيو

قال أسامة ان مرسي حمله رسالة لأنصاره وهي أن التمسك بمطالب الثورة هو الحل الوحيد للنهوض بمصر وأنه لا حل للأزمة السياسية دون الأخذ في الاعتبار ما حدث في 30 يونيو الماضي.
وأضاف في تصريحات لقناة الجزيرة مباشر أن الرئيس السابق اهتم كثيرا بالإطمئنان على أحوال الشعب المصري خلال حديثه مع أسرته أثناء زيارتهم له اليوم ، مشيرا إلى أن السؤال عن أحوال الشعب استغرق أكثر من 90% من وقت اللقاء فيما انشغل خلال باقي الوقت بالإطمئنان على أفراد أسرته.
وأكد نجل الرئيس المعزول أن والده محتجز في مكان عادي وأنه ليس موجودا في مكان سيء أو غير آدمي ، مشيرا إلى أن والده ملما بكل ما يحدث في الشارع المصري من أحداث.
وأشار أسامة محمد مرسي إلى أن والده لم يتحدث معهم عن أي لقاءات مع قيادات عسكرية لحل الأزمة مضيفا : ” كل ما تحدث عنه هو اللقاءات المعلنة مع أشتون والوفد الحقوقي ورفض كشف أي تفاصيل عن تلك اللقاءات باعتباره رجل دولة” على حد قوله.
وكانت أسرة الرئيس المعزول محمد مرسي قد زارته اليوم في محبسه بسجن برج العرب.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية
    الكلمات الدلائليه

معلومات الكاتب

مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر

نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير"

نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير"

فيديو| رئيس المصري: سنوافق على بيع جمعة وكابوريا بشرط

فيديو| رئيس المصري: سنوافق على بيع جمعة وكابوريا بشرط