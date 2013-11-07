سها عرفات تناشد السيسي التدخل للكشف عن قاتل زوجها

ناشدت سها عرفات، أرملة الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، الفريق أول عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع، القائد العام للقوات المسلحة، التدخل للمساعدة في معرفة قاتل زوجها، وقالت "عرفات" إنها تناشد الفريق السيسي الاهتمام بالقضية، من منطلق أن زوجها كان ضابطا كبيرا بالجيش المصري وعمل فيه كخبير متفجرات.



وأضافت: "يجب أن تساعدنا مصر في معرفة هذه الجريمة، أتمنى من الدولة المصرية لأنها قلب الأمة العربية والفريق القائد عبدالفتاح السيسي أن يأخذ القضية بكل الاهتمام وأن يساعدنا في تشكيل لجنة تحقيق دولية لكشف الجريمة"، مشيرة إلى أن "هناك مفاعلا نوويا يوجد به هذه المادة التي قتل بها الرئيس الفلسطيني، (البولونيوم)، وهذه الدولة معروفة".

وقال أطباء سويسريون إن نسبة مادة البولونيوم التي عثروا عليها في عينات من رفات الرئيس الراحل ياسر عرفات ترجح على الأغلب وفاته نتيجة لتسميمه بهذه المادة.

شبكةعيونالإخبارية

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