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مفاجأة ..كوبري اكتوبر مهدد بالسقوط

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مفاجأة ..كوبري اكتوبر مهدد بالسقوط مفاجأة ..كوبري اكتوبر مهدد بالسقوط

تسبب أحد فواصل كوبرى أكتوبر فى شلل مرورى؛ نتيجة اتساع فى الفاصل المتواجد أعلى منطقة رمسيس فى الاتجاه المؤدى إلى منطقة مدينة نصر.
وأمر اللواء حسن البرديسى، مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، بتسيير الحركة المرورية أعلى الكوبرى لعدم تأثيره على الطرق الأخرى.
ويتسبب اتساع الفاصل فى حدوث كثافات للسيارات المارة على كوبرى أكتوبر توقيت الذروة الصباحية والمسائية فقط.

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