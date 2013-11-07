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مقتل 5 وإصابة 6 من الشرطة والمدنيين في تفجير سيارة مفخخة بالموصل في العراق

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مقتل 5 وإصابة 6 من الشرطة والمدنيين في تفجير سيارة مفخخة بالموصل في العراق مقتل 5 وإصابة 6 من الشرطة والمدنيين في تفجير سيارة مفخخة بالموصل في العراق

قال مصدر أمني عراقي، الخميس، إن ما لا يقل عن 5 أشخاص قتلوا وأصيب 6 آخرون، في انفجار سيارة مفخخة غربي الموصل مركز محافظة نينوي، شمال العاصمة بغداد.

وأكد مصدر أمني بالمحافظة أن سيارة مفخخة انفجرت مستهدفة نقطة تفتيش تابعة للشرطة في قضاء البعاج غربي الموصل، مما أسفر عن مقتل 5 من عناصر الشرطة و2 من المدنيين وإصابة شرطي وثلاثة مدنيين بجروح.

وأضاف أن قوة أمنية سارعت إلى موقع الحادث وطوقته، فيما نقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج وجثث القتلى إلى دائرة الطب الشرعي.

وتعد محافظة نينوي ومركزها الموصل من المناطق الساخنة أمنيا، حيث تشهد أعمال عنف بشكل يومي بتفجير سيارات مفخخة وعبوات ناسفة وهجمات مسلحة تستهدف المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية.

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