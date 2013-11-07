عاجل .. مصدر عسكري يكشف الحقيقة وراء احتجاز السيسى بمستشفي المعادي العسكري

تناولت المواقع الإلكترونية الداعمه لما يسمى بتحالف دعم الشرعية خبر بكثافة صباح اليوم ، يزعم احتجاز الفريق أول عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع بمستشفي المعادي العسكري ، وتعددت الأسباب وتضاربت علي تلك المواقع ، ولكنه بحثا عن الحقيقة ، ودعما لحق القارئ في المعرفة ، و قد أكد مصدر عسكري رفيع المستوي صباح اليوم ، وبدوره أكد أن ما نشر حول احتجاز " السيسى " عار تماما من الصحة ويهدف فقط لتشويه الصورة العامة للجيش ، وأشار إلي أن الفريق السيسى يتمتع بصحة طيبة ويمارس عمله بشكل يومي ، وشدد علي ضرورة تحري وسائل الإعلام الدقة في تناول الأخبار .

شبكةعيونالإخبارية

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