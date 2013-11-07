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عاجل .. مصدر عسكري يكشف الحقيقة وراء احتجاز السيسى بمستشفي المعادي العسكري

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عاجل .. مصدر عسكري يكشف الحقيقة وراء احتجاز السيسى بمستشفي المعادي العسكري عاجل .. مصدر عسكري يكشف الحقيقة وراء احتجاز السيسى بمستشفي المعادي العسكري

تناولت المواقع الإلكترونية الداعمه لما يسمى بتحالف دعم الشرعية خبر بكثافة صباح اليوم ، يزعم احتجاز الفريق أول عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع بمستشفي المعادي العسكري ، وتعددت الأسباب وتضاربت علي تلك المواقع ، ولكنه بحثا عن الحقيقة ، ودعما لحق القارئ في المعرفة ، و قد أكد مصدر عسكري رفيع المستوي صباح اليوم ، وبدوره أكد أن ما نشر حول احتجاز " السيسى " عار تماما من الصحة ويهدف فقط لتشويه الصورة العامة للجيش ، وأشار إلي أن الفريق السيسى يتمتع بصحة طيبة ويمارس عمله بشكل يومي ، وشدد علي ضرورة تحري وسائل الإعلام الدقة في تناول الأخبار .

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