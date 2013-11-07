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نائب رئيس الوزراء: لا توجد أزمة بيننا وبين البنك الدولى

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نائب رئيس الوزراء: لا توجد أزمة بيننا وبين البنك الدولى نائب رئيس الوزراء: لا توجد أزمة بيننا وبين البنك الدولى

قال الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء وزير التعاون الدولى، إن زيارته لواشنطن اقتصادية فى المقام الأول، مضيفا أن لها علاقة طويلة مع البنك الدولى فى مجالات التنمية، لافتا إلى أنه لا توجد أزمة بين مصر والبنك الدولى ومشكلتنا معه مسألة مبدأ.

وأضاف "بهاء الدين"، عبر لقائه على فضائية "أون تى فى" اليوم الخميس، أن وضع مصر الاقتصادى أكثر استمرار وثباتا من قبل، موضحا أننا لم تعد فى حاجة الآن لقرض صندوق البنك الدولى.

وأكد "بهاد الدين" أن المصرية أنفقت أموالا على البنية التحتية وأثرها سيظهر قريبا، مؤكدا أن أكثر ما يهم المستثمر هو استقرار البلد التى يستثمر فيه، مضيفا أن المستثمرين يشعرون بزيادة استقرار مصر السياسى والاقتصادى.

وأشار نائب رئيس الوزراء إلى أنه يجب على الدولة المصرية أن يكون لديها كل أدوات تحقيق الأمن.

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مصر 365

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