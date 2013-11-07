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مصر تشارك فى مؤتمر القانون الدولى بتركيا لحل الأزمة السورية

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مصر تشارك فى مؤتمر القانون الدولى بتركيا لحل الأزمة السورية مصر تشارك فى مؤتمر القانون الدولى بتركيا لحل الأزمة السورية

يشارك وفد مصرى من الخبراء والحقوقيين ورجال القانون الدولى فى فعاليات المؤتمر الدولى الأول تحت عنوان "القانون الدولى وتطبيقاته فى الأزمة السورية"، المقرر انعقاده بالعاصمة التركية إسطنبول، يوم الثلاثاء 19 نوفمبر الجارى، والذى تنظمه الهيئة الإسلامية العالمية للمحامين بالرياض التابعة لرابطة العالم الاسلامى بالمملكة العربية .

ويشارك فى فعاليات المؤتمر كبرى المنظمات الحقوقية والإنسانية الإقليمية والدولية المعنية بالشأن الإنسانى والتراث البشرى، إضافة إلى مجموعة متميزة من الناشطين القانونيين والحقوقيين فى العالم.
> وصرح الدكتور سعد البشير خبير القانون الدولى والمنسق العام بالهيئة، أنه يتم تنظيم هذا المؤتمر العالمى بمبادرة من الهيئة الإسلامية العالمية للمحامين، من أجل وضع المجتمع الإنسانى والمؤسسات الدولية المعنية أمام مسئولياتهم وواجبهم فى الوقوف مع الشعب السورى، الذى يعانى من انتهاكات صادمة للبشرية، بعيدًا عن أى أغراض سياسية أو دينية أو الرغبة فى الوقوف مع طرف ضد آخر فى النزاع، وذلك إيمانًا من مسئولية الهيئة الإسلامية العالمية للمحامين والتابعة لرابطة العالم الإسلامى تجاه الشعوب المحرومة من الحد الأدنى من حقوقها، وتفعيلا للقانون الدولى ونصوصه الموقع عليها من المجتمع الدولى بشأن حقوق الإنسان، فى قضية عادلة تتعلق بحريته وكرامته.

وأشار إلى أنه من المؤسسات المستهدفة لمتابعة نتائج وتوصيات هذا المؤتمر القانونى العالمى كل من جامعة الدول العربية، المحكمة الجنائية الدولية، المنظمة الدولية لحقوق الإنسان، منظمة اليونسكو لحماية التراث الإنسانى، المفوضية الأوروبية لحقوق الإنسان، اتحادات المحامين والمنظمات الحقوقية، كافة المنظمات الإنسانية.

وقال إن المؤتمر سيناقش مجموعة أوراق عمل علمية قانونية من خبراء متخصصين بهدف الخروج بتوصيات وأهداف للمؤتمر، تساهم فى رفع الظلم عن المظلومين فى سوريا، ونصرة قضايا الحق والإنسانية ووضع المجتمع الدولى أمام مسئولياته.

كما سيتم إصدار بيان ختامى رسمى عن المؤتمر يتم توزيعه على كافة السفارات العربية والأجنبية فى العالم، وكافة المؤسسات الحقوقية والقانونية من أجل إلقاء الضوء على القضية السورية الإنسانية.

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مصر 365

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