بالصور..غرفة الملاحة ببورسعيد تتوافق علي تسعير تأجير اللنشات

ناقش عادل اللمعي رئيس غرفة ملاحة بورسعيد مع جميعه اللنشات تسعيرة أسعار تأجير اللنشات للوكالات الملاحية التي تعمل في بورسعيد.

كان اللمعي قد أعترض علي الأسعار التي أعلنتها الجمعية و كا مبالغ فيها بشكل كبير .

و علي الفور امر اللمعي بترتيب لقاء بين العاملين بالتوكيلات الملاحية و التموينات و اصحاب اللنشات و توصلوا الي عدة قرارت بشأن التسعيرة الجديدة التي جاءت توافقية.

و قال اللمعي لا للاحتكار و اشار الي عدم موافقته علي تسعيرة جمعية أصحاب اللنشات . و شدد اللمعي ان الاسعار التي تم الاعلان عنها منطقية ووافق عليها اعضاء جمعية اللنشات.