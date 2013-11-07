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بالصور..غرفة الملاحة ببورسعيد تتوافق علي تسعير تأجير اللنشات

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بالصور..غرفة الملاحة ببورسعيد تتوافق علي تسعير تأجير اللنشات بالصور..غرفة الملاحة ببورسعيد تتوافق علي تسعير تأجير اللنشات

أرشيفية – القناة

ناقش عادل اللمعي رئيس غرفة ملاحة بورسعيد مع جميعه اللنشات تسعيرة تأجير اللنشات للوكالات الملاحية التي تعمل في بورسعيد.

كان اللمعي قد أعترض علي الأسعار التي أعلنتها الجمعية و كا مبالغ فيها بشكل كبير .

و علي الفور امر اللمعي بترتيب لقاء بين العاملين بالتوكيلات الملاحية و التموينات و اصحاب اللنشات و توصلوا الي عدة قرارت بشأن التسعيرة الجديدة التي جاءت توافقية.

و قال اللمعي لا للاحتكار و اشار الي عدم موافقته علي تسعيرة جمعية أصحاب اللنشات . و شدد اللمعي ان الاسعار التي تم الاعلان عنها منطقية ووافق عليها اعضاء جمعية اللنشات.

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