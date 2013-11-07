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كويكا : الحكومة الكورية دعمت مصر بـ50 مليون دولار خلال الفترة الماضية‎

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كويكا : الحكومة الكورية دعمت مصر بـ50 مليون دولار خلال الفترة الماضية‎ كويكا : الحكومة الكورية دعمت مصر بـ50 مليون دولار خلال الفترة الماضية‎

جانب من اللقاء

أقامت مؤسسة التعاون الدولي الكورية ” كويكا” اجتماعا استشاريا للبرنامج الجديد للمتطوعين بحضور مندوبين عن وزارتي الخارجية والتعاون الدولي وعدد من المؤسسات المتعاونة معها.

افتتح كيم إنج جي الممثل الجديد للوكالة بالقاهرة الاجتماع بإلقاء كلمة رحب فيها بالحضور ، وركز في كلمته على أن الفترة القادمة ستكون هامة بالنسبة لمصر مشيرا إلى أن كوريا تطلع إلى مساعدة دائما .

وقالت الوزيرة المفوضة منال عبد الدايم نائب مدير الإدارة الثقافية بوزارة الخارجية بوزارة الخارجية إن مصر تتحرك نحو مزيد من الاستقرار خلال الفترة القادمة متمنية عودة المزيد من المتطوعين الكوريين لتقديم خدماتهم داخل مصر .

وأكدت منى أحمد نائب وزير التعاون الدولي لشؤون شرق آسيا في كلمتها على أن كوريا تسعى خلال 22 عاما للتعاون مع مصر في العديد من المجالات أهمها التنمية و التدريب .

تلى ذلك عرضا لفيلم قصير حول مجالات التعاون التي تقدمها كويكا .

وخلال الجلسة عرض إنج جي مجالات التعاون التي تفدمها كويكا في مصر في عدة مجالات أهمها التعليم والحوكمة والصناعة والطاقة مشيرا إلى أن كويكا تعاونت في 16 مشروعا فنيا بتكلفة 25 مليون دولار خلال الفترة السابقة .

وأشار إنج جي إلى أن الكورية دعمت نظيرتها ب 50 مليون دولار خلال الفترة الماضية مؤكدا في الوقت ذاته إلى أن برامج التدريب والتعاون التي تقدمها كويكا تسعى لتقليل الفحوة بين الدول الغنية والفقيرة .

وعن برنامج المتطوعين قالت لي مي جي مديرة برنامج المتطوعين بمكتب كويكا بالقاهرة إن عام 2014 سيكون برنامج المتطوعين تحت اسم ” كوريا أصدقاء العالم” برؤية ” عالم أفضل عبر المشاركة والتعلم مشيرة إلى أن كويكا قدمت خلال سنوات تعاونها مع مصر 340 متطوع أغلبهم في قطاع التعلم .

وأشارت مي جين إلى أن برنامج كويكا للمتطوعين عام 2014 سيرتكز على المجالات التعليم والحوكمة والصناعة .

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