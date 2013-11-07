“الماجيكو” يحتفل بعيد ميلاده الخامس والثلاثين قبل أيام من وداع الكرة

كتب : محمد خالد

“أمير القلوب ” … أحد أبطال الكرة المصرية الذى استطاع أن يجمع جماهير مصرـ بمختلف انتماءاتهم ـ على حبه ؛ وذلك بأخلاقه العالية ، وإجادته فنون المراوغة وحسن التصرف بالكرة .

يحتفل اليوم اللاعب المصري محمد أبو تريكة لاعب النادي الأهلي ومُنتخب مصر بعيد ميلاده الخامس بعد الثلاثين، وذلك قبل أيام قليلة من المُشاركة في النهائي الأفريقي السادس له مع الأهلي أمام فريق أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي.

” أبو تريكة ” من مواليد ناهيا بمحافظة الجيزة ، وتخرج من كلية الأداب قسم التاريخ بجامعة القاهرة ، وظهرت موهبته منذ صغره حيث تنبأ له الجميع بمستقبل كروي مشرق .

بداية مع الترسانة ومسيرة حياة في الأهلي

إنضم أبو تريكة لناشئي الترسانة وهو في السابعة عشر وسُرعان ما تم تصعيده للفريق الأول بفضل مهاراته الفائقة، وقد ساهم أبو تريكة في بقاء الترسانة في الدوري المُمتاز بفضل تمريراته وأهدافه الحاسمة.

وقد وصل لأبو تريكة العديد من العُروض للإنضمام إلى أحد فرق وسط الدوري إلا أنه رفض الإنضمام إلا لأي من الأهلي أو الزمالك.

و خلال فترة الإنتقالات الشتوية في موسم 2003/2004، استطاع النادي الأهلي ضم اللاعب الموهوب وارتدى رقم 22، الذي حقق به العديد والعديد من الإنجازات والأرقام.

حقق أبو تريكة العديد من الإنجازات منذ التحاقه بالنادي الأهلي، إذ توّج مع الفريق ببطولة الدوري لسبع مرات على التوالي بداية من موسم 2004/2005 وحتّى موسم 2010/2011 ، كما حقّق مع الفريق بطولة كأس مصر مع الفريق مرتين على التوالي مواسم 2006 و2007 وكأس السوبر المصري 4 مرات، وكذلك دوري رابطة الأبطال الإفريقية أربع مرات أعوام 2005 – 2006 – 2008 – 2012، وكأس السوبر الإفريقي 4 مرات أعوام 2005 – 2006 – 2008 – 2012.

تعاطفا مع غزة

عُرف عن أبوتريكة الالتزام الدينى ، حيث أختير سفيرا لبرنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة لمحاربة الفقر .

ومن المواقف التى لا تنسى فى تاريخه قيامه فى يناير 2008 بكشف الشعار المكتوب على ملابسه تحت قميص اللعب والذي تألف من عبارة “تعاطفاً مع غزة” ، حيث كان معرضاً للإيقاف من قبل الكاف بسبب لوائح الإتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والتي تدين استغلال مباريات الكرة في أغراض أو أهداف سياسية أو عنصرية.

ولم يتخذ الكاف أي عقوبات ضد اللاعب بعد مجموعة من الرسائل الإلكترونية التي وصلت إليه من قبل الصحفيين ووسائل الإعلام والتي تعلن تعاطفها معه .

الوصول بمصر إلى العالمية

استطاع محمد أبو تريكة قيادة النادي الأهلي خلال 4 نُسخ من بطولة كأس العالم للأندية وتحقيق نتائج إيجابية أبرزها كان المركز الثالث عام 2006 ، بالإضافة لتحقيق لقب هداف البطولة بالتساوي مع رونالدينيو أفضل لاعب في العالم في تلك الفترة .

مسيرة كروية مليئة بالانجازات

ساهم محمد أبو تريكة في تتويج مُنتخب مصر ببطولة كاس الأمم الإفريقية 3 مرات على التوالي أعوام 2006 – 2008 – 2010، فهو صاحب ركلة الجزاء الشهيرة أمام كوت ديفوار التي حسمت كأس الأمم الإفريقية عام 2006 للفراعنة، كذلك كان صاحب هدف الفوز أمام الكاميرون في المُباراة النهائية عام 2008.

أفضل لاعب وهداف بالدورى

حصل محمد أبو تريكة على جائزة أفضل لاعب بالدوري المصري أعوام 2006 و2007 ، كذلك لقب بهدّاف الدوري عام 2007، كما تم ترشيحه من قبل الإتحاد الإفريقي “الكاف” عام 2006 لنيل جائزة أفضل لاعب إفريقي، بالإضافة لحصوله على جائزة أفضل لاعب إفريقي محلي أعوام 2008 و 2012 .

“أمير القلوب” يعلن عن نيته الاعتزال

قرر محمد أبو تريكة صانع ألعاب الأهلي ومنتخب مصر وضع حد لمسيرته الحافلة مع كرة القدم عندما أعلن أنه سيعتزل مع نهاية العام الجاري ، حيث قال على حسابه الشخصي بموقع تويتر “بطولة أفريقيا والفوز بها مع الأهلي إن شاء الله، وبطولة العالم في المغرب ووداعا كرة القدم وشكرا للجميع”.