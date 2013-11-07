افتتاح مركز الكلى الصناعى بأسوان بتكلفة 1.5 مليون جنيه

افتتحت الدكتورة هناء عامر، نائب وزير الصحة لشئون التطوير والدعم الفنى مركز الكلى الصناعى الجديد بمستشفى الحميات بأسوان، بتكلفة بلغت 1.5 مليون جنيه يرافقها المهندس محمد مصطفى السكرتير العام نائبًا عن مصطفى يسرى محافظ أسوان، والدكتور محمد عزمى، وكيل وزارة الصحة بأسوان، ضمن قيامها بافتتاح عدد من المشروعات الصحية بالمحافظة، ومنها وحدة الكلى الصناعى بمستشفى الحميات، والتى تصل نسبة جودتها إلى 99.2% طبقًا لنتائج معامل النمرو الأمريكية، وهى أعلى نسبة تطابق على مستوى الجمهورية، حيث أكد الدكتور محمد عزمى، على أن المركز الجديد يضم 18 وحدة غسيل كلوى، وذلك بعد دعمها من وزارة الصحة بـ 14 جهاز غسيل كلوى جديد، منهم 12 للحالات العادية و 2 للحالات الحرجة، مما يساهم فى استيعاب كافة الحالات التى تعانى من الفشل الكلوى على مستوى مركز ومدينة أسوان.

موضحًا، أن نائب وزيرة الصحة قامت أيضًا بزيارة مركز علاج الفيروسات الكبدية والالتهاب الكبدى (C. B) بمستشفى الحميات، والذى يقدم خدماته العلاجية لحوالى 1133 حالة تتردد على المركز، وأكمل محمد عزمى، أنه تم خلال الزيارة وضع حجر الأساس لمستشفى أسوان العام الجديد بمنطقة الصداقة الجديدة، بتكلفة 300 مليون جنيه وتضم 250 سريرًا، ومختلف الأقسام العلاجية.

حيث تم تعديل موقعها بناء على التصميمات الهندسية، حيث تقام على مساحة 4800 م2 منها 3300 م2 مبانى والباقى مسطحات خضراء وخدمات وطرقات، مشيرًا إلى أنه تم أيضًا وضع حجر الأساس لمبنى مديرية الصحة الذى سيتم إقامته بمستشفى الصدر بأسوان بتكلفة تقديرية 10 ملايين جنيه، الذى يضم 5 أدوار تشمل جميع الإدارات والأقسام المختلفة للمديرية على مساحة 1400م2، منها 600م2 مبان والباقى مسطحات خضراء ومداخل.