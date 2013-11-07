أخبار عاجلة

بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين» -
فيديو| خالد الجندي مهاجما الأوقاف والتعليم: «التحرش سبب فشلكم» -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

افتتاح مركز الكلى الصناعى بأسوان بتكلفة 1.5 مليون جنيه

Google+ Print

افتتحت الدكتورة هناء عامر، نائب وزير الصحة لشئون التطوير والدعم الفنى مركز الكلى الصناعى الجديد بمستشفى الحميات بأسوان، بتكلفة بلغت 1.5 مليون جنيه يرافقها المهندس محمد مصطفى السكرتير العام نائبًا عن مصطفى يسرى محافظ أسوان، والدكتور محمد عزمى، وكيل وزارة الصحة بأسوان، ضمن قيامها بافتتاح عدد من المشروعات الصحية بالمحافظة، ومنها وحدة الكلى الصناعى بمستشفى الحميات، والتى تصل نسبة جودتها إلى 99.2% طبقًا لنتائج معامل النمرو الأمريكية، وهى أعلى نسبة تطابق على مستوى الجمهورية، حيث أكد الدكتور محمد عزمى، على أن المركز الجديد يضم 18 وحدة غسيل كلوى، وذلك بعد دعمها من وزارة الصحة بـ 14 جهاز غسيل كلوى جديد، منهم 12 للحالات العادية و 2 للحالات الحرجة، مما يساهم فى استيعاب كافة الحالات التى تعانى من الفشل الكلوى على مستوى مركز ومدينة أسوان.

موضحًا، أن نائب وزيرة الصحة قامت أيضًا بزيارة مركز علاج الفيروسات الكبدية والالتهاب الكبدى (C. B) بمستشفى الحميات، والذى يقدم خدماته العلاجية لحوالى 1133 حالة تتردد على المركز، وأكمل محمد عزمى، أنه تم خلال الزيارة وضع حجر الأساس لمستشفى أسوان العام الجديد بمنطقة الصداقة الجديدة، بتكلفة 300 مليون جنيه وتضم 250 سريرًا، ومختلف الأقسام العلاجية.

حيث تم تعديل موقعها بناء على التصميمات الهندسية، حيث تقام على مساحة 4800 م2 منها 3300 م2 مبانى والباقى مسطحات خضراء وخدمات وطرقات، مشيرًا إلى أنه تم أيضًا وضع حجر الأساس لمبنى مديرية الصحة الذى سيتم إقامته بمستشفى الصدر بأسوان بتكلفة تقديرية 10 ملايين جنيه، الذى يضم 5 أدوار تشمل جميع الإدارات والأقسام المختلفة للمديرية على مساحة 1400م2، منها 600م2 مبان والباقى مسطحات خضراء ومداخل.

1.jpg

G527bbbe47c596.jpg

G527bbbe553565.jpg

G527bbbe69b9b1.jpg

G527bbbe766c3b.jpg

G527bbbe864add.jpg

G527bbbe91cefd.jpg

G527bbbea10f18.jpg

G527bbbeac07bd.jpg

G527bbbebbb687.jpg

G527bbbecb2928.jpg

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365