زيادة الحضانات والأسرة بمستشفى التأمين الصحى بأسوان

أكد اليوم الدكتور بشرى رضاوى، مدير مستشفى التأمين الصحى بأسوان أن الدكتورة هناء عامر، نائب وزير الصحة لشئون التطوير والدعم الفنى قد أشادت بالخدمة الطبية المتميزة المقدمة للمرضى أثناء تفقدها لأقسام الأطفال المبسترين والعناية المركزة والكلى الصناعى، واعتبرت المستشفى من الصروح الصحية المتميزة على مستوى محافظة أسوان.

وأعلن رضاوى عن موافقة الدكتور عبد الرحمن السقا، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى على إجراء تطوير شامل للمستشفى، خاصة أنه يخدم شريحة كبيرة من المجتمع المحلى حيث سيتم زيادة عدد الحضانات لحوالى 22 حضانة بدلاً من 10 حضانات، وأيضا زيادة عدد الأسر بقسم العناية المركزة إلى 25 سريراً بدلاً من 8 أسر، مشيرا إلى أنه سيتم أيضاً توفير مصاعد جديدة للعمليات، بجانب إحلال وتجديد شبكة الأوكسجين للحالات الحرجة لتصل إلى سعة 120 ألف لتر، مع تجديد شبكة الإنذار ضد الحريق.