"فتح": ملف استشهاد عرفات سيظل مفتوحا بأعلى درجة أولوية

أكدت اللجنة المركزية لحركة "فتح" أن ملف استشهاد الرئيس الفلسطينى الراحل ياسر عرفات، سيظل مفتوحا ويحظى بأعلى درجات الأولوية والتركيز وستستمر الجهود كاملة من أجل الوصول إلى الحقيقة التفصيلية وتذليل أية عقبات تعترض مسار وعمل لجنة التحقيق ومواجهة أية إعاقة من أى طرف كان.

ووجهت الحركة، فى ختام اجتماعها اليوم، الخميس، لمناقشة نتائج أعمال اللجان الطبية الدولية التى بحثت فى أسباب استشهاد الرئيس ياسر عرفات، الشكر على التعاون والعمل الجاد الذى قامت به دولتا روسيا وسويسرا وما قدمتاه من نتائج ومعلومات طبية حول وفاة الزعيم ياسر عرفات، مؤكدة تقديرها لجهود لجنة التحقيق التى ستقدم خلاصتها المتعلقة بالتقارير الدولية الواردة إليها لجماهير الشعب الفلسطينى غدا الجمعة.

وشددت "فتح" على إن مكانة الشهيد الرئيس ياسر عرفات ثابتة وعالية فى قلب كل فلسطينى وكل مناضل عربى أو أممى، متعهدة بمواصلة العمل للكشف عن الجناة أفرادا أم جهات وإيصالهم إلى قبة العدالة والقصاص عبر لجنة التحقيق المكلفة.

وكان علماء سويسريون قد كشفوا وجود بولونيوم مشع فى رفات عرفات، وسط تقديرات بأن الرئيس الراحل ياسر عرفات مات مقتولا بهذا السم، وعثر العلماء المكلفون بفحص عينات من رفات عرفات على مقادير تصل إلى 18 ضعف المعدل الاعتيادى من مادة البولونيوم المشع، ما يرفع نسبة الاشتباه بأنه مات مسموما بهذه المادة إلى 83%.