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وفاة آمر كتيبة النسور الليبية متأثرا بإصاباته فى اشتباكات مع سرية النصر

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وفاة آمر كتيبة النسور الليبية متأثرا بإصاباته فى اشتباكات مع سرية النصر وفاة آمر كتيبة النسور الليبية متأثرا بإصاباته فى اشتباكات مع سرية النصر

لقى آمر كتيبة النسور الليبية نورى فريوان مصرعه، اليوم، الخميس، متأثرا بجراح أصيب بها فى اشتباكات مع سرية النصر بالقرب من القبه الفلكية الثلاثاء الماضى بمدينة طرابلس.

وقال مصدر أمنى إن "فريوان أصيب جراء اشتباك نشب بين كتيبته وقوة الردع المشتركة "سرية النصر"، عند بوابة أمام القبة الفلكية طريق "الشط" تطور إلى تبادل إطلاق نار".وأضاف أن فريوان أصيب جراء الاشتباكات ونقل إلى المستشفى حيث أجريت له عملية لوقف النزيف ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة عصر اليوم.

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