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حملة "مطلب وطن" تتبنى مبادرة تعليمية تحت عنوان "حياة مصر"

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حملة "مطلب وطن" تتبنى مبادرة تعليمية تحت عنوان "حياة مصر" حملة "مطلب وطن" تتبنى مبادرة تعليمية تحت عنوان "حياة مصر"

قالت ملاذ الحكيم، المتحدث الإعلامى لحملة مطلب وطن لترشيح السيسى رئيسًا، إن الحملة تتبنى مبادرة تعليمية للنشء وكبار السن فى إطار خطوات بناء الوطن، وقد أصدرت الحملة بيانًا جاء فيه "إنه إيمانًا منا بما يمر به أبناء الوطن الآن من تشتت وتشرذم وانطلاقًا من إيماننا بأن الوحدة تعتبر أول خطوة للبناء، ولأن النشء هم مستقبل بلادنا، وتعليمهم هو وقود ازدهار وتكمن فيه حياتها وحياة شعبها، وبالتنسيق مع وزارتى التربية والتعليم والتعليم العالى، قررنا عمل مبادرة تعليمية تنموية ونخطو أولى خطواتنا فى تنفيذها".

وأشار البيان إلى أن تنفيذ المبادرة يأتى من خلال تعريف المبادرة وهى عبارة عن فتح مراكز تعليمية مجانية للبسطاء فى جميع أنحاء الجمهورية وذلك إما للنشء فى مراحل التعليم الأساسية أو لكبار السن والذين لم تتسن لهم فرصة التعليم لغياب القدرة المادية أو لندرة مراكز تعليمهم وأيضًا لأننا جميعًا واحد فى بناء الوطن.

وأضاف البيان أننا ندعو كل من يستطيع المساهمة معنا فى بناء رؤية تعليمية تنموية تطوعية جديدة للانضمام إما من خلال مساندتنا فى تنفيذها أو التطوع بمقر ليتحول لمركز تعليمى لتنفيذ هذه المبادرة.

وعلى ذلك فإن مبادرة "حياة مصر" تهدف إلى تعليم النشء ومحو أمية كبار السن ومساعدة البسطاء والتخفيف من عبء الأسرة فى مجال التعليم وتشغيل كثير من الشباب وتدريب الشباب الجامعى من خلال إشراكه فى تنفيذ المبادرة.
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مصر 365

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