محطة مترو شبرا الخيمة تحت سطوة الباعة الجائلين والمتسولين

يعبر يوميا آلاف المواطنين من البوابة الرئيسية بمحطة مترو شبرا الخيمة ليستقلوا القطارات المتجهة للجيزة وباقى الخطوط الأخرى فيجدون كل شبر فيها بداية من البوابة الرئيسية وأسوار وسلالم المحطة قد افترشه الباعة الجائلون والمتسولون، الذين استغلوا غياب المسئولين عن متابعة ما يتم بالرغم من وجود نقطة شرطة داخل المحطة.

وقال على بدر، " طالب": الباعة الجائلون أصبحوا يزدادون فى أعدادهم كل يوم بسبب عدم وجود أى حملات من شرطة المرافق بشبرا الخيمة، التى لا تبعد كثيرا عن محطة المترو لأن مكتب المرافق قريب جدا منها ولا أحد يتحرك من المسئولين عن إدارة وتشغيل المترو ليرى بعينه ما يعانيه المواطنون والركاب أثناء دخولهم وخروجهم من البوابة الكبيرة التى هى الطريق الوحيد للدخول لمحطة مترو الأنفاق ولا يتحرك أحد من نقطة الشرطة الموجودة بداخل المحطة.

وقالت " هبة الله عادل" – ربة منزل- هل من المعقول أن تكون محطة المترو يصل بها الحال لأن تكون سوقا للباعة الجائلين الذين يفترشون كل شبرا فيها، بالإضافة إلى ما يحدث من مشاجرات بين الباعة الجائلين وبعضهم وبينهم والمواطنين أثناء عبورهم من بوابة المحطة بسبب الزحام وافتراشهم طريق المشاة وهو المخصص لسير المواطنين.

وقد رصدت "اليوم السابع" مخالفات صارخة يعانى منها رواد محطة المترو، فيوجد الباعة بداية من سلالم المحطة من الاتجاهين حتى بداية الوصول لصالة المحطة ويخرجون بضائعهم فى نهر الطريق المؤدى للبوابة مما يعوق حركة سير العابرين لها وانتشار الباعة الجائلين والمتسولين بجوار البوابة فى ظل غياب الأمن.

وطالب المواطنون رئيس هيئة المترو والمسئولين بسرعة إزالة تلك المخالفات والباعة الجائلين والمتسولين المتواجدين بالمحطة والتى تعوق حركة سيرهم أثناء دخولهم وخروجهم من وإلى المحطة وتوفير الأمن وتركيب سلالم إلكترونية لكبار السن، الذين يعانون من صعود سلم المحطة.