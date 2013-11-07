قصي لن يرفض التحكيم في Arabs got talent

أكّد قصي خضر، مغنّي الراب، ومقدّم برنامج arabs got talent، في دردشة مع "سيدتي نت"، أنّه منذ الموسم الأول، وفي الموسمين الثاني والثالث، قال له الكثير من الأصدقاء والمقربين والمعجبين إنهم يرونه كعضو في لجنة التحكيم في البرنامج، انطلاقاً من وجود عدد كبير من المواهب التي تشارك عن فئة "الهيب هوب". وأضاف: "أجل أنا أجد نفسي في لجنة التحكيم، ولكن ليس حاليّاً. وأنا أتمنّى على محطة "أم بي سي"، باعتباري ولدها، لو أنّنا نستطيع تقديم برنامج خاصّ بـ"الهيب هوب"، وكلّ ما له علاقة به، خصوصاً أنّ هذا الفنّ حاضر بكثرة في العالم العربي، وأنا جاهز تماماً لخوض هذه التجربة، خصوصاً أنّني خضت هذه تجربة مماثلة سابقاً، على محطة "mtv Arabia"". ثمّ قال: "ولكن لو جاءت "أم .بي.سي" وقالت لي "قصي ـ لسبب من الأسباب ـ ثمّة كرسيّ شاغر، ونحن نريدك في لجنة التحكيم. وقد وجدت نفسي جاهزاً لخطوة مماثلة. فلن أرفض وأعتقد أنني سوف أقوم بالمهمّة على أفضل وجه".

وهل هذا يعني أنّه ليس جاهزاً حاليّاً لأن يشغل هذا الكرسي، أجاب قصي: "الآن، أنا أجد نفسي كمقدّم مع ريا في arabs got talent، ومع لجنة تحكيم رائعة جداً".