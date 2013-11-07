أخبار عاجلة

بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين» -
فيديو| خالد الجندي مهاجما الأوقاف والتعليم: «التحرش سبب فشلكم» -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

قصي لن يرفض التحكيم في Arabs got talent

Google+ Print
قصي لن يرفض التحكيم في Arabs got talent قصي لن يرفض التحكيم في Arabs got talent

أكّد قصي خضر، مغنّي الراب، ومقدّم برنامج arabs got talent، في دردشة مع "سيدتي نت"، أنّه منذ الموسم الأول، وفي الموسمين الثاني والثالث، قال له الكثير من الأصدقاء والمقربين والمعجبين إنهم يرونه كعضو في لجنة التحكيم في البرنامج، انطلاقاً من وجود عدد كبير من المواهب التي تشارك عن فئة "الهيب هوب". وأضاف: "أجل أنا أجد نفسي في لجنة التحكيم، ولكن ليس حاليّاً. وأنا أتمنّى على محطة "أم بي سي"، باعتباري ولدها، لو أنّنا نستطيع تقديم برنامج خاصّ بـ"الهيب هوب"، وكلّ ما له علاقة به، خصوصاً أنّ هذا الفنّ حاضر بكثرة في العالم العربي، وأنا جاهز تماماً لخوض هذه التجربة، خصوصاً أنّني خضت هذه تجربة مماثلة سابقاً، على محطة "mtv Arabia"". ثمّ قال: "ولكن لو جاءت "أم .بي.سي" وقالت لي "قصي ـ لسبب من الأسباب ـ ثمّة كرسيّ شاغر، ونحن نريدك في لجنة التحكيم. وقد وجدت نفسي جاهزاً لخطوة مماثلة. فلن أرفض وأعتقد أنني سوف أقوم بالمهمّة على أفضل وجه".
وهل هذا يعني أنّه ليس جاهزاً حاليّاً لأن يشغل هذا الكرسي، أجاب قصي: "الآن، أنا أجد نفسي كمقدّم مع ريا في arabs got talent، ومع لجنة تحكيم رائعة جداً".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي