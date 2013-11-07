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مجموعة مرصعة بالنجوم من Sephora

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مجموعة مرصعة بالنجوم من Sephora مجموعة مرصعة بالنجوم من Sephora

من أجل موسم عطلات مرصَّع بالنجوم، تأتي مستحضرات الاستحمام والجسم من sephora بإصدار محدود، حيث تدعونا "لرحلة مجرية". تلتقي لعبة الإضاءات مع الشفافية والتأثيرات الخاصة في مجموعة مستقبلية من مستحضرات الاستحمام والجسم.
سيكون أريج هذه المجموعة خلابا وغامضا: حيث يمتزج عبير الخبازي وزهرة البرتقال مع عبق الباتشولي والعنبر.
من الحمام إلى التقشير، من كريم غسل اليدين إلى فضاء الحمام السماوي، تسافر بنا التركيبات والعطور والديكورات إلى المستقبل.
Shooting Star: يتزين جيل الاستحمام من سيفورا بلمسة مستوحاة من نجوم السماء ليتحوّل إلى ديكور حقيقي. من الصعب الاستغناء عنه بفضل علبته الصغيرة والمتطورة والأنيقة.
Bubble bath & shower gel
Mirror Silver : يتضمن هذا العرض السخي الإصدارات المحدودة من صابون الحمام السائل ومستحضر تنظيف وتقشير الجسم. كل هذا في علبة هدايا فضية بالكامل من أجل هدية متكاملة.
Premium Box إصدار محدود

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سيدتي