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"الصحة" تجرى حصر للإداريين العاملين بهيئاتها استعدادا لتطبيق الكادر

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"الصحة" تجرى حصر للإداريين العاملين بهيئاتها استعدادا لتطبيق الكادر "الصحة" تجرى حصر للإداريين العاملين بهيئاتها استعدادا لتطبيق الكادر

تجرى وزارة الصحة والسكان، حصر لعدد الإداريين العاملين بكافة المنشآت والهيئات التابعة لوزارة الصحة، وبالمديريات الصحية بالمحافظات، كذلك الفئات الأخرى من غير الحاصلين على المؤهلات الطبية، استعدادا لزيادة الحوافز المالية المخصصة لهم، بالتزامن مع بدء تطبيق مشروع كادر المهن الطبية، والمنتظر تطبيقه يناير المقبل.

وكانت الوزارة أعلنت مؤخرا فى بيان سابق، البنود التى تم الاتفاق عليها مع وزارة المالية حول مشروع كادر المهن الطبية، ومن ضمنها إثابة الإداريين على مراحل متدرجة خلال فترة تطبيق الكادر.

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