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سمير صفير يكشف سبب اجتماع نوال وشيرين

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سمير صفير يكشف سبب اجتماع نوال وشيرين سمير صفير يكشف سبب اجتماع نوال وشيرين

بعدما قامت الفنانة نوال الزغبي منذ يومين بنشر صور على حسابها الخاص، على موقع "أنستغرام"، تجمعها بالفنانة عبد الوهاب الموجودة في بيروت بحكم إطلالتها اليوم في برنامج "ستار أكاديمي"، إلى جانب نشرها صوراً مع الملحن سمير صفير والمخرج طوني قهوجي، تكهّن الكثيرون بشأن تحضيرات صفير، وبشأن عمل مشترك قد يجمع الفنانتين.
صفير كشف في اتصال مع "سيدتي نت" أنّ العشاء في منزل نوال كان عشاء أصحاب، وقال: "نوال وشيرين صديقتان، وأنا صديقهما، وطوني كذلك صديقنا جميعاً"، موضحاً أن "الجلسة كانت جلسة حميميّة، بعيدة عن العمل"، مشدداً على أنّ "الجلسة ليست بالضرورة أن تكون تحمل "بيزنس"، واقتصرت على تلاقي أصدقاء لتمضية الوقت سويّاً".
كما أكّد صفير تحضيره لأعمال جديدة خاصّة بالفنانة نوال قريباً.

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سيدتي

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