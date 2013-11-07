إنشاء نفق جديد بين المنشية وبنها الجديد بالقليوبية لحل أزمة المرور

أعلن المهندس محمد عبدالظاهر محافظ القليوبية أنه تقرر إنشاء نفق جديد أسفل خط السكة الحديد يربط بين المنشية وبنها الجديدة لحل أزمة المرور الخانقة التى تصيب العاصمة بالشلل التام خاصة فى أوقات الذروة بتكلفة 9 ملايين جنيه، مشيرا إلى أنه سيتم طرح المشروع على شركة المقاولين العرب الشهر القادم.

وأكد المحافظ فى تصريح اليوم أن المشروع الجديد سيساهم فى إنهاء أزمة المرور الخانقة بوسط المدينة وينقل الحركة مباشرة من المنشية إلى منطقة بنها الجديدة بناحية كلية العلوم ويخفف العبء المرورى على نفق وميدان سعد زغلول أكثر ميادين العاصمة ازدحاما، مشيرا إلى أنه تم رفع تلال من القمامة مكان إنشاء المشروع الجديد تمهيدا للبدء فى أعمال التنفيذ قريبا.