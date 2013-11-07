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15ألف استمارة لتأييد السيسى لمنصب رئيس الجمهورية بالسويس

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15ألف استمارة لتأييد السيسى لمنصب رئيس الجمهورية بالسويس 15ألف استمارة لتأييد السيسى لمنصب رئيس الجمهورية بالسويس

قال أحمد توما، منسق الحملة الشعبية التى تم تدشينها بالسويس تحت شعار "تفويض المواطن السيسى للرئاسة" إنهم قاموا بجمع خلال 4 أسابيع 15 ألف توقيع من المواطنين لتفويض الفريق أول عبد الفتاح السيسى، رئيسا للجمهورية.

وأضاف توما، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الحملة مستمرة ومنتشرة بجميع المواقع العمالية والمنشآت الخاصة والمديريات الحكومية وتلقى قبولا شعبيا واسعاً والمواطنون هم من يبحثون عن الحملة من أجل توقيع الاستمارات وإعلان تأييدهم للفريق السيسى للرئاسة لأنه هو الأجدر لهذا المنصب فى ظل عدم وجود أى كوادر أو قيادات تقدر على تحمل مسئولية البلاد حاليا.

وتابع منسق الحملة أن هناك فعالية ستقام بالتنسيق مع جميع الجبهات على مستوى الجمهورية بقاعة المؤتمرات فى 21 نوفمبر الحالى، بمناسبة عيد ميلاد الفريق السيسى.

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