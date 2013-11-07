"سياحة وتنمية مصر" تستأنف مشروع التواصل المجتمعى مع "بدو نويبع"

استأنفت جمعية سياحة مصر، وتنمية البيئة، أعمال وفعاليات مشروع التواصل المجتمعى مع بدو "نويبع"، تحت رعاية هشام زعزوع، ووزير السياحة واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء من أجل تنمية المجتمع المحلى ونشر الوعى السياحى والبيئى والثقافى.

وقال سيد الدمرداش، رئيس الجمعية، إن مشروع التواصل المجتمعى يأتى فى إطار الجهود المبذولة من الدولة، لترسيخ التواصل مع أهالينا البدو بمحافظة جنوب سيناء، من خلال تقديم الدعم اللازم والرعاية المطلوبة، وتذليل الصعاب التى يواجهونها، وزيادة الوعى لدى أبناء المحافظة، ويضيف المشروع، يستهدف خلق جيل حاضن للسياحة، ولديه الوعى الكامل بأهميتها، كما يستهدف العمل على تنمية المجتمعات المحلية، من خلال إقامة الندوات وورش العمل والمؤتمرات.

وأضاف أن الجمعية تبدأ من الغد استكمال فعاليات مشروع التواصل المجتمعى مع (بدو نويبع)، حيث تصطحب الجمعية قافلة طبية محملة بكمية ضخمة من الأدوية والمستلزمات الطبية التى يحتاج إليها مستشفى نويبع العام

> كما يشرف على القافلة الدكتور سعد الدين عبد الوهاب والذى يقوم بإجراء كشوف طبية على أهالينا البدو، الذين يواجهون صعوبات فى الوصول للمستشفيات بسبب إقامتهم بالوديان والمناطق الجبلية الوعرة وذلك لتقديم الخدمة الطبية اللازمة التى يحتاجونها.

وأشار الدمرداش إلى أن الفعاليات تتضمن إقامة ورش عمل، مع طلبة المدارس بحضور الأساتذة والمتخصصين لتوعيتهم بأهمية السياحة، ونشر الوعى الثقافى، والبيئى بينهم من خلال تنظيم الندوات وورش العمل بالتعاون مع الإدارات التعليمية وهيئة قصور الثقافة.

كما تشارك الدكتورة ناهد عز الدين، من كلية الآثار جامعة القاهرة لتلقى ندوة حول أهمية التواصل المجتمعى، وكيفية تعزيز سبل التعاون من أجل الارتقاء بالمواطن المصرى، فيما يلقى محمد غريب رئيس اتحاد المرشدين السياحيين العرف، كلمة فى ندوة حول أهمية السياحة للمجتمع المصرى، بالإضافة لندوة بحضور نائب رئيس تحرير الأهرام المسائى، حول"دور الإعلام فى التأثير على المجتمع"، بالإضافة لاستكمال عملية تشجير مدينة نويبع، بالأشجار المثمرة، وأشجار الزينة.