بالصور.. محافظ المنوفية يشهد مجلس كلية التربية النوعية بأشمون

شهد محافظ المنوفية الدكتور أحمد شيرين فوزى مجلس كلية التربية النوعية برئاسة عميد الكلية وبحضور الدكتور صبحى غنيم رئيس جامعة المنوفية.

وقام المحافظ أيضاً أثناء جولته بافتتاح معرضى الفنون بكلية التربية النوعية يضم العديد من اللوحات والرسومات الفينة والتى قام على تصميمها الدكتور عمرو الكشكى والدكتور إسلام هيبة من خلال عمل العديد من المعروضات الفنية الرائعة حيث عبرت اللوحات عن معانى عديدة للجمال مستخدما فيها الخامات المحلية مع مزج رائع بين الخامات كالجلد والأخشاب والنحاس.

يذكر أن كلية التربية النوعية بأشمون شاركت بصورة كبيرة فى فوز مدينة أشمون من قبل بلقب أجمل مدينة على مستوى الجمهورية عن طريق عمل العديد من الجداريات والتماثيل وتجميل الميادين.

كما تفقد المحافظ ورئيس الجامعة مدرجات الكلية وأقسامها واستمع للطلاب والعاملين بالكلية، كما افتتح المحافظ مدرج الكلية الجديد والذى يسع لـ600 طالب ويتم استخدامه لأغراض مختلفة، كما طالب رئيس الجامعة باستخدام وحدة الـictp الموجودة بالكلية لتدريب الأفراد من مختلف كليات الجامعة، حيث يتم تدريب أعضاء هيئة التدريس لإعداد المناهج بصورة إلكترونية.