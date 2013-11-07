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كاميرا FilGoal.com - اللعب السريع سلاح الأهلي لمواجهة أرضية المقاولون

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كاميرا FilGoal.com - اللعب السريع سلاح الأهلي لمواجهة أرضية المقاولون كاميرا FilGoal.com - اللعب السريع سلاح الأهلي لمواجهة أرضية المقاولون

لجأ محمد يوسف المدير الفني لفريق الأهلي لتدريب لاعبيه على اللعب بأسلوب "لمسة ولعبة" بهدف التغلب على سوء أرضية ملعب المقاولون العرب الذي يستضيف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ووفقا لما نقلته كاميرا FilGoal.com خلال تدريب المارد الأحمر استعدادا للمواجهة المرتقبة مع أورلاندو بايرتس، يسعى الفريق لعدم الاعتماد على التمريرات الكثيرة وإنهاء الهجمة بشكل إيجابي مبكرا.

ويستضيف الأهلي نظيره بطل جنوب إفريقيا يوم الأحد المقبل في إياب نهائي دوري الأبطال وهو في حاجة للفوز أو التعادل سلبيا على أقل تقدير لضمان التتويج باللقب الثامن.

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