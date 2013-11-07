"جامعة جنوب الوادى" تكرم فرق الكليات فى نهائى الدورة الخماسية

قام الدكتور حفنى إسماعيل نائب رئيس جامعة جنوب الوادى لشئون التعليم والطلاب، ومطاوع فكرى مدير عام إدارة رعاية الشباب المركزية، بتكريم فرق كلية التجارة لفوزها بالمركز الأول، والتربية الرياضية بالمركز الثانى، والآثار بالمركز الثالث، فى الدورة الخماسية لكرة القدم التى نظمتها رعاية الشباب بمشاركة 16كلية على مستوى الجامعة من كليات قنا والأقصر والبحر الأحمر.

وأكد الدكتور حفنى إسماعيل، أن هذه الدورة الغرض منها تفعيل دور الأنشطة بالجامعة، والاستعداد الجيد للبطولة العربية لخماسيات كرة القدم، وأثنى على الجهد التى تقوم به رعاية الشباب فى هذه الفترة من خلال تنفيذ برامج لطلاب الجامعة، وأن هناك ماراثونا كبيرا على مستوى الجامعة سيقام يوم الأحد المقبل، والعديد من الأنشطة الطلابية التى ستنفذها الجامعة فى كافة كلياتها.