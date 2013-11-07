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"جعيص" رئيسا لوحدة التحاليل الدقيقة بجامعة أسيوط

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"جعيص" رئيسا لوحدة التحاليل الدقيقة بجامعة أسيوط "جعيص" رئيسا لوحدة التحاليل الدقيقة بجامعة أسيوط

أصدر الدكتور محمد عبد السميع عيد رئيس جامعة أسيوط قراراً بتشكيل مجلس إدارة وحدة التحاليل الدقيقة، والذى جاء بتعيين الدكتور أحمد عبده جعيص نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث رئيساً للوحدة.

ويتشكل المجلس – طبقا للقرار - بعضوية كل من الدكتور حسن محمد الهوارى عميد كلية العلوم، والدكتور حسن فرغلى عزقل وكيل كلية الصيدلة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عبد الحميد أبو العدب درويش رئيس قسم الفيزياء بكلية العلوم، والدكتور كمال إبراهيم رئيس قسم الكيمياء، بكلية العلوم، والدكتور علاء عرفات خليفة رئيس قسم الكيمياء العضوية بكلية الصيدلة، والأستاذ محمود شاكر أمين عام الجامعة"، وذلك لمدة ثلاث سنوات.
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