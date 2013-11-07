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الطالبة صاحبة ابتكار علاج القدم السكرى تفوز بجائزة انتل للعلوم بالأردن

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الطالبة صاحبة ابتكار علاج القدم السكرى تفوز بجائزة انتل للعلوم بالأردن الطالبة صاحبة ابتكار علاج القدم السكرى تفوز بجائزة انتل للعلوم بالأردن

فازت أميرة أحمد حسن جبر زاهر الطالبة بالصف الثانى الثانوى والبالغة من العمر 16 عاما بمدرسة المنصورة الثانوية الجديدة بنات بجائزة خلال مشاركتها فى مسابقة انتل للعلوم الوطن العربى بمدينة عمان بالمملكة الأردنية الهاشمية، يذكر أن تنافس فى المسابقة 8 مشاريع مصرية و 70 مشروعا على مستوى الوطن العربى، فازت ب5 جوائز منها جائزة للمشروع المقدم لعلاج جروح مرضى السكر لأحسن عرض.

كما قام السفير المصرى بالمملكة الأردنية الهاشمية بعقد مقابلة مع الفريق المصرى وقد اثنى على المشروعات المشاركة وبين ضرورة الاهتمام بها وتحويلها إلى منتجات حقيقية لخدمة المجتمع .

الجدير بالذكر أن الطالبة قدمت بحثا عن علاج القدم السكرية وتقديم علاج لالتئام الجروح باستعمال تقنية الحقن ووسيلة للعناية الدورية بالجرح، باستخدام 3 منتجات طبيعية، هى البروبوليس، وعسل النحل، وزيت الحبة السوداء، وجميعها مواد طبيعية.

وتمت جميع خطوات البحت وتقييم النتائج بمركز البحوث الطبية التجريبية بجامعة المنصورة تحت إشراف الدكتور محمد صبح مدير المركز من خلال منحة قدمها المركز لصغار الباحثين .

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مصر 365

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