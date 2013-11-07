بدء مناورات "أيونيكس" البحرية بين إيطاليا وروسيا فى البحر المتوسط

بدأت وحدات من القوات البحرية الروسية، مناورات مشتركة مع أخرى من القوات الإيطالية اليوم، الخميس، فى البحر المتوسط، حسبما أفادت وكالة أنباء "نوفوستى" الروسية.

ونقلت الوكالة عن مدير الجهاز الإعلامى التابع للأسطول الروسى فى البحر الأسود، فياتشيسلاف تروخاتشوف قوله "إن وحدة خفر السواحل "سميتليفى" ووحدتين من القوات البحرية الإيطالية هما المدمرة "دوران دى لا بينى" والفرقاطة "اسبيرو"، ذهبت إلى بحر أيونين لتنفيذ المرحلة البحرية من التدريبات المشتركة التى تحمل اسم "ايونيكس".

وأشار إلى أن بحارة السفن الثلاث قاموا لدى الخروج من ميناء "تارانتو" بتنفيذ تمرين إبحار فى اتجاه محدد وتمرين تبادل المعلومات، وسينفذون لدى الوصول إلى عرض البحر، تمرين الرماية من المدافع على الهدف البحرى وتمارين الدفاع الجوى والتعاون المشترك فى البحث عن الغواصة.

ويشهد كل عام تدريبات "أيونيكس" الهادفة إلى تحسين التعاون بين القوات الروسية والإيطالية فى تنفيذ عمليات بحرية حربية مشتركة، منذ عام 2004.