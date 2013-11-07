اليابان تنشر صواريخ فى جزر على المحيط الهادئ

صرح مسئولون الخميس بأن اليابان تقوم بنصب صواريخ فى جزر تعتبر بوابة إلى المحيط الهادئ فى إطار مناورات عسكرية ضخمة أزعجت بكين.

وستستخدم فى هذه المناورات التى تهدف إلى تعزيز دفاع اليابان عن الجزر النائية، أنظمة إطلاق ومنصات صواريخ تايب-88 المضادة للسفن تم نشرها فى جزيرة مياكو ومزودة حتى الآن بصاروخين.

ومن المقرر وصول أربعة صواريخ أخرى إلى جزيرة أوكيناوا الرئيسية فى وقت لاحق من الخميس. ولم يتضح إلى متى ستبقى هذه الصواريخ فى الجزيرة.

وقال المتحدث باسم هيئة الأركان المشتركة "هذه هى المرة الأولى" التى يتم فيها نقل أنظمة صاروخية إلى جزيرة مياكو، مضيفا أن الصواريخ فى وضعها الحالى غير قابلة للإطلاق.

وأشار إلى أن "المناورات تهدف إلى الدفاع عن الجزر".، وفيما لا يخفى الجيش اليابانى أن هذه الصواريخ غير قابلة للإطلاق، يقول مراقبون إن نشرها يذكر الجميع بقدرات اليابان العسكرية.

وبدأت قوات الدفاع الذاتى اليابانية مناورات تستمر 18 يوما فى الأول من نوفمبر يشارك فيها 34 ألف عسكرى وست سفن و360 طائرة.

وتأتى المناورات وسط توتر فى اليابان ودول أخرى من آسيا بشأن تزايد قوة الصين العسكرية التى شهدت توسيع نفوذها البحرى إلى المحيط الهادئ وسط خلافها مع اليابان بشأن ملكية جزء فى بحر شرق الصين.