انحراف الحاجز الأنفى يسبب الالتهابات وحدوث مشاكل فى التنفس

الحاجز الأنفى يتكون من عظام وغضاريف تقوم بقسم الأنف إلى جهتين حتى توزع الهواء بالتساوى فى كلا الاتجاهين، لكن هناك بعض الأشخاص يوجد لديهم انحراف فى الحاجز الأنفى، ويكون هذا الحاجز منحرف عن موضعه الطبيعى، وذلك يؤدى إلى حدوث مشاكل فى التنفس.

قال الدكتور هشام نجم أستاذ ورئيس قسم الأذن والأنف والحنجرة بكلية الطب جامعة القاهرة، موضحا أن انحراف الحاجز الأنفى عن موضعه يؤدى إلى أن تكون فتحة من فتحتى الأنف أوسع من الأخرى، كما أنه يمكن أن يكون الانحراف من جهة ثم يرتد إلى الجهة الأخرى.

وأضاف أن الأسباب التى تؤدى إلى انحراف فى الحاجز الأنفى، هى أسباب أثناء النمو لأن الأنف يتكون من عظام وغضاريف، مضيفا أن صدمات وارتطام الأنف فى الصغر تؤدى إلى تحرك الحاجز الأنفى مما يؤدى إلى تحرك الحاجز الأنفى ويتسبب فى انحرافه.

وأوضح أستاذ الأذن والأنف والحنجرة، أن أعراض انحراف الحاجز الأنفى تكون عبارة عن انسداد وصعوبة فى التنفس ووجود صداع، لافتا أن انحراف الحاجز الأنفى يجعل الإنسان أكثر عرضة لالتهابات الأنف والجيوب الأنفية.

وأشار الطبيب إلى أن علاج انحراف الحاجز الأنفى أحيانا يكون بالأدوية، وفى الحالات الشديدة يتم التدخل الجراحى لتقويم الحاجز الأنفى دون أى أضرار وآثار جانبية.

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