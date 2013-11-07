نقص مادة الكولاجين بالجسم يسبب ترهلات الرقبة

ترغب معظم الفتيات فى الحصول على الجمال بشتى الطرق، وقد يلجأن فى سبيل ذلك إلى كل ما هو مفيد وضار بالجلد، ومن أكثر الطرق التى يتم استخدامها حقن البوتكس، التى يتم حقنها بأماكن معينة من الجسم بجانب أشعة الليزر المستخدمة لنعومة الجلد، وهناك عدد من المستحضرات الأخرى التى تستخدم لعلاج حب الشباب، والتى تحتوى على مادة الكولاجين، ومواد أخرى ثقيلة القوام فى تركيبها الكيميائى يصعب على الجلد امتصاصها إلا إذا تم خلطها بمواد معينة يستطيع الجلد امتصاصها.

أكدت الدكتورة نورا حسب الله أخصائية التغذية العلاجية بجامعة نورترن الينوى بالولايات المتحدة الأمريكية أن مادة الكولاجين هى بروتين يفرزه الجسم، لمساعدة أنسجة الجسم على التماسك بجانب مده للجسم بالنعومة والحيوية والنضارة.

وأوضحت أنه مع التقدم بالعمر يقل إفراز مادة الكولاجين، ويبدأ ظهور التجاعيد على الجلد وخصوصا على الرقبة مما يسمى ترهلات الرقبة، مضيفة أن الكولاجين له أهمية كبيرة بالجسم، فهو يجعل الجسم أكثر مرونة وخاصة مع تقدم العمر، موضحة أن تعرض الجلد للأشعة الفوق البنفسجية يؤثر عليه بشكل كبير ويؤدى إلى تلف خلايا الجلد مبيتة أهمية مادة الكولاجين فى أنها تقوم بحماية الجلد.

وأشارت إلى أن الكولاجين متعدد الفوائد، فهو يستخدم فى صناعة مستحضرات التجميل، وله استعمالات دوائية عديدة بجانب ذلك فحقن الكولاجين تستخدم للقضاء على التجاعيد فى حالة التقدم بالعمر، لذا تلجأ معظم السيدات للحقن فى الخدين وزاوية العين، وفى الشفاة، ويستغرق الحقن حوالى خمس دقائق، ويستمر الحقن من 6إلى 12 شهرا بلا أعراض جانبية فى الغالب.

ونصحت بعدم الإكثار من اللجوء لعمليات التجميل والحقن، موضحة أنه يضر بالجسم، ويسبب له العديد من المتاعب مع تقدم الزمن، لذا على المرأة أن تكون حريصة فى هذا الأمر، وألا تفرط فى اللجوء لعمليات التجميل.