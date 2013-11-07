أنشيلوتي يستعرض مسيرته التدريبية في كتاب بعنوان ' شجرة عيد الميلاد '

(إفي) - طرح الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، كتابا بعنوان "شجرة عيد الميلاد الخاصة بي" يستعرض فيه مسيرته كمدرب في عالم الساحرة المستديرة.

تم نشر الكتاب الأسبوع الحالي في إيطاليا ولكن وسائل الإعلام الإسبانية سلطت الضوء عليه اليوم الخميس، وأبرز فيه أنشيلوتي أن كرة القدم تمثل حياته وعمله "وهذا الكتاب يستعرض المشاعر والتفاصيل والخطط التكتيكية والذكريات التي حدثت على مدار 18 عاما".

ويقول المدرب الإيطالي في هذا الكتاب إنه يفضل دوما اللعب بطريقة 4-3-2-1 ، مبينا أنه شعر في بعض الأحيان بالضغط نظرا لأن المصالح التجارية والاقتصادية للأندية كانت تفرض وجود لاعبين محددين ضمن تشكيلة الفرق.

وبالرغم من أنه لم يشر إلى اسم لاعب بعينه ولكن صحيفة (الموندو) الإسبانية ذكرت على سبيل المثال الويلزي جاريث بيل الذي ضمه الريال من توتنهام الإنجليزي مقابل 100 مليون يورو، وكانت هناك مطالبات دوما بإشراكه في مستهل الموسم الحالي من الليجا.

كما يؤكد أنشيلوتي في الكتاب أن الهدف الرئيسي من توليه تدريب الريال هو حصد اللقب العاشر للفريق في بطولة دوري الأبطال الأوروبي، موضحا أن التتويج به يتطلب عدة عوامل أبرزها وجود حالة من الانسجام بين المدرب واللاعبين ومسئولي النادي.

وتطرق أنشيلوتي لفترة قيادته ليوفنتوس الإيطالي (1999-2001)، حيث قال إن مسئولي النادي يعتبرون مدرب فريقهم هو الأفضل دوما ويدافعون عنه ولا ينتقدونه بغض النظر عن نتائج الفريق "فهم لم يشككوا مطلقا في قراراتي ولم يتدخلوا فيها قط".

يشار إلى أن أنشيلوتي يتعرض حاليا للكثير من الانتقادات من جماهير الريال بسبب بضعة أمور من بينها جلوس حارس الفريق العملاق إيكر كاسياس على مقاعد البدلاء في الدوري والدفع به في بطولة دوري الأبطال الأوروبي، رغم الأداء المتميز الذي يقدمه دوما.