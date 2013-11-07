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جميلة الخليج هيا عبد السلام تشارك أناقتها على "Instagram"

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جميلة الخليج هيا عبد السلام تشارك أناقتها على "Instagram" جميلة الخليج هيا عبد السلام تشارك أناقتها على "Instagram"

الخميس 07-11-2013 01:43

الرياض - خلود أحمد

عُرفت الممثِّلة الكويتيَّة هيا عبد السلام بأناقتها على الشَّاشة، وفي إطلالاتها الرسميَّة على  الـسجَّادة الحمراء، والتي تكاد تكون من الإطلالات الجميلة النَّادرة في المهرجانات التلفزيونيَّة العربيَّة.
تتمتَّع هيا بذوق مرح وعمليّ في الوقت نفسه، فتختار ما يتناسب مع جسمها والمناسبة التي تطلّ فيها، وقد شاهدناها مؤخّراً في جلسة تصوير جميلة لمجلَّة "أثنين" الكويتيَّة، كما تألَّقت في إطلاق العدد الثَّاني من المجلَّة نفسها بفستان مورَّد من "Dolce & Gabbana".
تشارك النَّجمة الجميلة معجبيها بصور لإطلالاتها اليوميَّة على " Instagram"، مما أتاح لنا فرصة رؤيتها متألِّقة على الدَّوام.
شاهدي معنا أجمل إطلالات هيا عبد السلام، وشاركينا برأيكِ عنها.

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