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مدينة الرياض تحتفل بأيَّام الموضة من جديد

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مدينة الرياض تحتفل بأيَّام الموضة من جديد مدينة الرياض تحتفل بأيَّام الموضة من جديد

تحتفل مدينة الرياض للموسم الرَّابع على التَّوالي بإقامة عروض أزياء أيَّام الرياض للموضة "Riyadh Fashion Days" لخريف وشتاء 2014، والتي تنظِّمها صالة ميزون بو إم  Maison Bo-M في الفترة الواقعة مابين 11 و 14 من شهر نوفمبر الحالي، ويستمر المعرض حتى نهاية شهر يناير.

تستضيف هذه العروض 25 مصمماً من الخليج والشَّرق الأوسط عموماً، كما تتضمَّن عروض هذا الموسم مجموعات مختلفة من الأزياء، والعباءات، والإكسسوارات، والمجوهرات، وتباع التَّذاكر في محلات ميزون بو إم في نجود مول بالرياض.
نحن متشوِّقون لرؤية إنجازات المصممين العرب لهذا الموسم... انتظرينا بالمزيد من الصُّور والتَّفاصيل.

شاهدي تفاصيل الموسم الماضي على هذا الرابط 

 سيدتي نت تآخذك في جولة على أيام الموضة بالرياض 

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