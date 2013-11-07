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ميريام وإليسا في عرض Aishti

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ميريام وإليسا في عرض Aishti ميريام وإليسا في عرض Aishti

استضاف وسط العاصمة بيروت، عرضاً للأزياء أقامته متاجر "آيشتي"Aishti لتعلن عن مجموعتها لموسم خريف وشتاء 2013-2014. وقد حضر الى العرض وجوه فنية وإعلامية وعدد كبير من محبي الموضة ومتتبعيها. وكان في طليعة الحاضرين النجمتان إليسا وميريام فارس اللتان أبهرتا الأنظار بأزيائهما الساحرة. فإليسا ارتدت جامبسوت من المخمل والشيفون الأسود، بدت معه في غاية التألق والأناقة، زيّنته ببعض الإكسسوارات الفضية التي أضفت على إطلالاتها لمسة عصرية لافتة. أما ميريام فارس، فقد اختارت فستاناً قصيراً من تصميم رامي القاضي، الذي رافقها الى هذه المناسبة، زيّنته بعقد ذهبي ضخم وحقيبة من جلد التمساح باللون الأصفر الداكن.
إليك صوراً من عرض Aishti، اطلعي عليها وأخبرينا ما رأيك بأزياء الحاضرات؟

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سيدتي