حبيب Jennifer Lopez يتابع هيفا وهبي على تويتر

تابع حبيب الفنانة العالمية Jennifer Lopez، الراقص Casper Smart، النجمة اللبنانية هيفا وهبي على "تويتر".

وقد أصبح Casper بذلك واحداً من الـ مليون و294 ألف و795 followers (حتى الآن) للنجمة هيفا وهبي، وضمن الـ28 فقط الذين تتابعهم هي على موقع "تويتر".

يُذكر أنّ حبيب Jennifer Lopez المعروف بـ "BEAU Casper SMART" هو من أهمّ الراقصين في العالم، ويُشرف على تصميم أهمّ اللّوحات الراقصة لأبرز نجوم العالم، مثل Eminem، JLO، Beyoncé وغيرهم، إضافة إلى إشرافه على برامج ضخمة، من أمثال American Idol، X-Factor،Grammys. فهل ستقف علاقة هيفاء و Casper عند حدّ تويتر؟ أم أننا سنشهد تعاوناً بينهما؟

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شبكةعيونالإخبارية

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