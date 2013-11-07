ركوب الدراجة الهوائية متعة "السلطان سليمان"

يبدو أن الممثّل التركي خالد أرغنش المعروف في الوطن العربي بشخصيّة "السلطان سليمان" التي لعبها في سلسة "حريم السلطان" من عشاق رياضة ركوب الدراجة الهوائية، وقد شوهد مراراً يمارس هذه الهواية الممتعة برقفة زوجته ونجله الوحيد.

"سيدتي نت" يطلعك على أهميّة هذه الرياضة، وفوائدها وكيفية الوقاية من الإصابات الناتجة عنها:

ظهرت فكرة ركوب الدّراجة الهوائية مع الكونت الفرنسي دي سيفراك سنة 1861، وأصبحت اليوم احدى وسائل النقل الشعبية الأكثر انتشاراً في العالم، ولا سيّما في الدول الأجنبية، حيث يستخدمها الناس بديلاً عن السيارة توفيراً للوقت في خلال زحمة السير، وحفاظاً على البيئة.

ويعتبر ركوب الدراجة الهوائية أسهل من رياضة الجري، نظراً للضغط القليل الذي ينتج من جرّائه على المفاصل.

أنواع الدراجات الهوائية:

- درّاجات الطرقات:مناسبة للمبتدئين، وهي خفيفة الوزن، وتسير بسرعة على الأرصفة في الشوارع المعبدة.ويتراوح متوسط سرعتها من 25 إلى 30 كيلومتراً في الساعة.

_ دراجات الجبل:قوية البنية، ومصمّمة للتعامل مع مسارات وعرة بدون أن تتحطم، كالشوارع المليئة بالحصى والصخور.ويتراوح متوسط سرعتها وقت الانحدار من 30 إلى 60 كيلومتراً في الساعة.

وينصح الباحثون في "معهد التربية البدنية الألماني" في "كولونيا" بالمواظبة على ممارسة هذه الرياضة لمدة 10 دقائق يومياً، على الأقل، نظراً لفوائدها العديدة، أهمّها:

- تحسين وظائف الجسم كافةً للتمتع بلياقة بدنية عالية.

- تنشيط الدورة الدموية والتخفيف من ضغط الدم والحفاظ على صحة القلب والشرايين.

- تحرق ممارستها لساعة يومياً، حوالي 300 سعرارة حرارية. بينما المشي السريع لمدة ساعة يومياً يخلّصك من 200 سعرة حرارية.

- تقلل نسبة "الكوليسترول" السيء.

- تساعدك على التخلص من التوتر والقلق.

- تخفّف الإصابة بأمراض القلب والشرايين وجلطات الدماغ والسكري وتعزّز جهاز المناعة، عند ممارستها لساعة يومياً.

- يُنصح بممارسة رياضة ركوب الدراجة الهوائية مرة واحدة في الأسبوع للمرأة الحامل، تلافياً لأية مشكلات لجنينها.

وتفادياً للتعرّض للإصابات الناتجة من ركوب الدراجات الهوائية نتيجة الوقوع عنها بسبب فقدان السائق من السيطرة عليها، عليك:

- التأكد دائماً من أن فراملها وعجلاتها بحال جيدة.

- ارتداء خوذة الرأس، لكونها أفضل وسيلة لحماية الرأس والوجه من الضرر في حال وقوع حادث.

- ينصحك الباحثون من "مايو كلينيك" وضع نظارات شمسية تمنع دخول الغبار إلى عينيك، وتزويد الدراجة بضوء برّاق ليتمكن قائدو السيارات من التنبه لك، بالاضافة استخدام مقاعد واسعة السطح ومريحة أثناء الركوب على الدراجة الهوائية.

ويأتي جهاز المشي بديلاً عن ركوب الدراجة الهوائية، بحيث يمكنك من ممارسة هذه الرياضة في داخل المنزل أو في النادي الرياضي. ولكن عليك أن لا تتلهي بما حولك كي لا تفقدي التركيز منعاً للانزلاق، كما انتعال حذاء مناسب في أثناء المشي على الجهاز لحماية قدميك.

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