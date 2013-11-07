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بالصور - حالة ملعب المقاولون .. مع أم ضد الأهلي في النهائي الإفريقي؟

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بالصور - حالة ملعب المقاولون .. مع أم ضد الأهلي في النهائي الإفريقي؟ بالصور - حالة ملعب المقاولون .. مع أم ضد الأهلي في النهائي الإفريقي؟

يستضيف الأهلي نظيره أورلاندو بايرتس في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا على ملعب المقاولون العرب، وأمامه عدة تحديات أبرزها اللعب على أرضية لم تشهد تطويرا مناسبا، وهو ما يستعرضه FilGoal.com.

ملعب المقاولون العرب في الجبل الأخضر ظهر في أول مران لتدريب الأهلي طويل العشب، بالإضافة إلى عدم استواء الأرضية.

ونقل مراسل FilGoal.com أن العشب يخرج من الأرض بمجرد ركض اللاعبين عليه، ولكنه أفضل من حالة ملعب الجونة في الغردقة.

الأهلي خاض أول مران له على ملعب المقاولون العرب استعدادا لأورلاندو يوم الأربعاء ويدخل في معسكر مغلق الخميس، وفي المقابل يتدرب بطل جنوب إفريقيا على ملعب بتروسبورت.

وقال محمد يوسف الميدر الفني للأهلي عن الأرضية: "الملعب سيء ولكن سنسعى للتدرب فترة أطول عليه للاعتياد على مشاكله".

شاهد صور المران وأرضية الملعب

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